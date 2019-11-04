أمل رزق عن فترة خطوبة ابنتها للشرنوبي: « ابنتي لا تطيق سماع اسمه »

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة أمل رزق عن أسرار في علاقة ابنتها بالمطرب محمد الشرنوبي تزامنًا مع أزمته مع المنتجة سارة الطباخ.

وقالت أمل رزق أن ابنتها ليس لديها وسط لذلك أحبته بشده، والأن تكره سماع أسمه ولا تطيقه.

وأضافت في تصريحات صحفية: ما حدث معه هو جزاء كل شخص يدخل بيوت ناس لا يعرف قيمتهم، قد يكون صغيرًا في السن، لا أعلم ولكن من يخسر ابنتي لمى يخسر كل شيء.

وتابعت:لم أفرح في الشرنوبي بعد أزمة إيقافه بسبب شركة إنتاج خطيبته السابقة سارة الطباخ، لمى هي من تركته وليس هو، ولكن لست متعاطفة معه لأنه أدرى بمشاكله ويعلم جيدًا على ماذا وقع في عقده وكل هذه الأمور من شأنه هو فقط