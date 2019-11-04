منشار كهربائي يمزق جسد عامل في صبيا
أكدت مصادر، أن الجثة التي عثر عليها في محافظة صبيا هي لعامل من جنسية آسيوية كان يعمل على منشار كهربائي.
وأوضحت أن المنشار تسبب في موت العامل بعدما مزق جسده، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية.
وكانت الجهات الأمنية قد عثرت على جثة عامل ممزقة في مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، وأودعت ثلاجة مستشفى صبيا.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 56 دقيقة
منشار كهربائي يالطيف
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86314 ] نشر منذ 18 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..