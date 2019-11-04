منشار كهربائي يمزق جسد عامل في صبيا

علي القحطاني(صدى):

أكدت مصادر، أن الجثة التي عثر عليها في محافظة صبيا هي لعامل من جنسية آسيوية كان يعمل على منشار كهربائي.

وأوضحت أن المنشار تسبب في موت العامل بعدما مزق جسده، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية.

وكانت الجهات الأمنية قد عثرت على جثة عامل ممزقة في مركز قوز الجعافرة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، وأودعت ثلاجة مستشفى صبيا.