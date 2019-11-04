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القبض على شابين جاهرا بارتكاب المعاصي والأفعال الشاذة

القبض على شابين جاهرا بارتكاب المعاصي والأفعال الشاذة
علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر، أن الأجهزة الأمنية نجحت في إلقاء القبض على شابين كانا يقومان بتصرفات شاذة في مركبة على طريق عام.

وكان مقطع فيديو، قد انتشر للشابين وهما يجاهران بارتكاب المعاصي على طريق عام، فيما طالب المتداولين بالقبض عليهم وتطبيق الأنظمة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 86314 ] نشر منذ 1 ساعة

مزبن الجاني طوالي ,,

[ عدد التعليقات: 6129 ] نشر منذ 1 ساعة

مفروض تعاقبوهم عقاب شديد و احسنتم

[ عدد التعليقات: 910 ] نشر منذ 29 دقيقة

التربية في الصغر كاالنقش علي الحجر

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