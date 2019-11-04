القبض على شابين جاهرا بارتكاب المعاصي والأفعال الشاذة
كشفت مصادر، أن الأجهزة الأمنية نجحت في إلقاء القبض على شابين كانا يقومان بتصرفات شاذة في مركبة على طريق عام.
وكان مقطع فيديو، قد انتشر للشابين وهما يجاهران بارتكاب المعاصي على طريق عام، فيما طالب المتداولين بالقبض عليهم وتطبيق الأنظمة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86314 ] نشر منذ 1 ساعة
مزبن الجاني طوالي ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6129 ] نشر منذ 1 ساعة
مفروض تعاقبوهم عقاب شديد و احسنتم
سعيد[ عدد التعليقات: 910 ] نشر منذ 29 دقيقة
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