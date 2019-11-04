عقوبات جديدة تضرب نجل خامنئي والقوات المسلحة الإيرانية

واشنطن(صدى):

كشفت الخزانة الأمريكية، الإثنين، عن فرض عقوبات جديدة على هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، و9 شخصيات.

وجاءت العقوبات بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ40 لاقتحام طلاب إيرانيين السفارة الأمريكية بطهران عام 1979.

وتضمنت أسماء الشخصيات البارزة اسم مجتبى خامنئي، نجل المرشد الإيراني، علي خامنئي، وذكر البيان أنه تم إدارج نجل خامنئي على قائمة العقوبات كونه يمثل المرشد الأعلى بصفة رسمية رغم عدم اختياره أو تعيينه لمنصب حكومي على الإطلاق.

ومن المستهدفين أيضًا، بحسب البيان، إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية في إيران، ومحمد محمدي كلبايكاني، مدير مكتب المرشد الأعلى، ووحيد هاغانيان، مساعد كبير لخامنئي، وكذلك غلام علي حداد عادل، حمو مجتبى خامنئي ومستشار لوالده.