استدعاء العضو السابق بالنصر للتحقيق معه بشأن تصريحاته ضد إدارة الفريق

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للرياضة، أنه تم استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام.

وجه سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، باتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك.

وكان نادي النصر قد أسقط عضوية آل مغني عقب هذه التصريحات والتي جاء فيها: «نادي النصر بالنسبة لي عشاق، لكن الإدارة الحالية لا تُمثلني، وإذا ما قدموا اعتذار لي لا تزعلون يا أعضاء».

وأضاف: «ويا جماهير قسمًا بالله، لو ما يعتذرون ويقدمون استقالتهم راح أقدم شيء ما أحد يعرفه عشان أعلمهم كيف أصلًا ترشحوا وهم لا يستحقون».

واختتم: «كل ما أشوف تصريحات وحضور الإدارة السابقة، وكل ما شفت بيانات الإدارة الجديدة وربي استحي وتجيني حموضة».