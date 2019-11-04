الاتفاق يرد على قرار «الرياضة» بوقف الدعم المالي المخصص للجماهير

نواف السالم(صدى):

أصدر نادي الاتفاق بيانًا؛ للرد على الهيئة العامة للرياض بشأن نتائج التحقيق بخصوص ما تم تداوله حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة، والتي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وثمن مجلس إدارة نادي الاتفاق حرص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تطبيق المعايير الخاصة بتنظيم الحضور الجماهيري بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأكد مجلس الإدارة امتثاله للقرار الصادر، والعمل بموجبه، حيث جاء مواكبة لما تحرص عليه إدارة النادي في تحقيق أعلى مستوى من المعايير في كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية، ومنها معايير الحضور الجماهيري، مشددا على أن إدارة النادي قد باشرت منذ نهاية مباراة الاتفاق والعدالة للتحقيق في الواقعة من خلال لجنة إدارية وقانونية مستقلة، وكذلك في الأسباب التي أدت إلى وجود تلك المخالفة من الجهة التي تم التعاون معها لتسويق وتنظيم دخول الجماهير، حيث فتحت من خلال ذلك قنوات التعاون مع الهيئة للوصول إلى أسباب تلك المخالفة المرفوضة.

وأوضح مجلس إدارة النادي رفضه التام الإخلال بالأنظمة، وقناعته الراسخة برفضه الحصول على أي مبالغ مالية بطريقة غير نظامية، والتي لا تتوافق مع قيم النادي، ومكانته التاريخية، مؤكدًا على البدء بإشرافه المباشر على آليات العمل الخاصة بتنظيم الجماهير، وإيقاف التعاون مع الجهة المنظمة للجماهير بما يحقق المكتسبات المأمولة.

كما شدد مجلس إدارة النادي بأنه قد بدأ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من وجه اتهامات مرفوضة لإدارة النادي والعاملين فيه، وتناول الموضوع بطريقة مسيئة للنادي ومسؤوليه.

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