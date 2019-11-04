مواطنة تكشف عن بكتيريا أكلت جسد والدتها في مستشفى عام.. والصحة ترد (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

روت المواطنة الشابة حنان، قصة تعفُّن جروح والدتها المسنة وإصابتها بعاهة مستديمة، بسبب تركها للبكتيريا في المستشفى.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج «ياهلا»، أن والدتها دخلت مستشفى حكومي عن طريق الطوارئ، وتم إدخالها العناية الخاصة وعمل تحاليل لها وكانت سليمة، فيما أكلت البكتيريا جروحها وجسمها في العناية الخاصة.

وأضافت أنها بقيت شهرين في العناية الخاصة، والمستشفى قالت إنه يجب الابتعاد عن البكتيريا حتى لا يحدث عدوى، ثم أدخلت إلى غرفة أخرى بها مصابين بتلك البكتيريا.

وأفادت بأنه بعد شهرين خرجت من المستشفى، وعندما قاموا بالتغيير على الجروح صُدموا بما وجدوه، ثم أبلغت مدير المستشفى وحرّرت شكوى واتصلت على بلاغات وزارة الصحة لتقديم بلاغ.

من جانبه، قال ماجد الشطي المتحدث الرسمي لصحة الباحة، إن «تعرض المريض للتقرحات السريرية أمر غير مقبول، وإذا ثبت التقصير فهناك منظومة لمحاسبة المقصّر، وإلى الآن لم يثبت تقصير».

#فيديو

إهمال مستشفى يتسبب في "تعفن" جروح مسنة وإصابتها بعاهة مستديمة! وابنتها تؤكد: أمي تُركت للبكتيريا لتأكل جسمها أمامنا، والمستشفى حاولت التكتم على الأمر في البداية، ثم اعترفت بعد ذلك أن البكتيريا تملأ المكان!!#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/mMughX9k1K — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 4, 2019