بالصور.. النصر يواصل استعدادته للفيصلي

نواف السالم(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الاثنين، تدريباته اليومية استعدادا لمباراة الفيصلي مساء الأربعاء القادم على ملعب الملز.

واشتملت التمارين على: تمارين لياقية، مناورة كروية، تدريبات تكتيكية، حضور الإدارة.

وانطلقت تدريبات الفريق اليوم، باجتماع للمدرب مع الاعبين، حيث ركز المدرب فيتوريا في بداية التدريبات على الجوانب اللياقية المتنوعة

وطبق فيتوريا عددا من الجمل تم التكتيكية المتنوعة من خلال تدريبات كروية، فيما اختتم المدرب تدريبات بمناورة أجراها على منتصف الملعب، وواصل الكابتن عبدالفتاح ادم برنامجه التأهيلي اللياقي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، إذ يسعى للفوز في المباراة ليتقاسم الصدارة مع الهلال المتصدر بـ 20 نقطة.