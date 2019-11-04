غياب «الشامخ ومعاذ وسالم» عن تدريبات الشباب (صور)

ماجد محمد(صدى):

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الاثنين تدريباته، بعد عودة اللاعبين من راحة ليوم أمس.

استهل المدرب حصته التدريبية بتمارين تقوية عضلات في صالة الحديد تحت إشراف مدرب اللياقة.

وقسم المدرب اللاعبين المجموعتين، الأولى ضمت المشاركون في لقاء التعاون، إذ أخضعهم المدرب التمارين استشفائية واسترجاعية.

وأدت المجموعة الثانية تمارين فنية منوعة، وذلك قبل أن يختتم المدرب مرانه بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

وشهدت التدريبات مشاركة اللاعب تركي العمار، وذلك بعد إكماله برنامجه التأهيلي اللياقي، فيما غاب عن التدريبات الثلاثي عبد الله الشامخ، حسن معاذ، محمد سالم لشعورهم ببعض الآلام.

وبدأ اللاعب محمد السهلاوي برنامجه اللياقي باللف حول الملعب بعد أن أكمل برنامجه العلاجي في عيادة النادي.