بالفيديو.. الصحة تكشف حقيقة وجود حالات مصابة بإنفلونزا الخنازير بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

كشف هاني جوخدار وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، اليوم الاثنين، حقيقة حالات مصابة بإنفلونزا الخنازير بالطائف.

وقال الدكتور خلال مداخلة هاتفية في برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية : إن منظمة الصحة العالمية وجدت عام 2012 إن هذا الفيروس ينتقل بين البشر.

وأضاف : مسمى أنفلونزا الخنزير تم إلغاءه تمامًا وبرغم من ذلك يستخدمه بعض الأطباء، حيث ينتقل من شخص لآخر وليس للخنزير دخل فيه، وهي انفلونزا موسمية.

وتابع : وهذا أكثر فيرس ينتشر بين الناس وله مواسم وله تطعيم وينمع انتقال المرض من شخص لآخر.

وأوضح أعراض المرض قائلًا : وهي سخونة شديدة وكحة وآلم في العضلات، وتكون الأعراض شديدة لكبار السن والأطفال والحوامل وقد يؤدي إلى الوفاة.

وعن حالة طالبة الطائف قال وكيل الوزارة إن إصابتها أدت إلى التهاب في الرئة وستتحسن حالتها، وليس هناك تقصير من الصحة والمستشفى.

#فيديو

د. هاني جوخدار – وكيل وزارة الصحة للصحة العامة يرد على ما ورد في حلقة سابقة من #برنامج_ياهلا حول حالات مصابة بإنفلونزا الخنازير بالطائف.. pic.twitter.com/9oRXXnFgmd — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 4, 2019

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