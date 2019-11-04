تقني مكة يواصل تنظيم ورش عمل « إعداد القادة » لمنسوبي التدريب التقني بالمملكة

حسين العلي(صدى):

تواصل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في إدارة التدريب تنفيذ برامجها التدريبية وورش العمل لإعداد قيادات المنشآت التدريبية العليا وقيادات الصف الثاني حيث تستضيف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة بمقر مبنى الشراكات الاستراتيجية بجدة على مدى أربعة أسابيع ورش عمل “إعداد القادة” والتي ينفذها مركز الأعمال وخدمة المجتمع وتستهدف مسار إعداد القيادات لمائتين من عمداء وعميدات الكليات ووكلائهم ورؤساء الأقسام ومدراء المعاهد ، وتأهيلهم تأهيلاً قيادياً متخصصاً لقيادة المرحلة المستقبلية وتقديم العمل النوعي الذي يساهم في تطوير التدريب و تحقيق رؤية المملكة 2030 وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير القدرات لإعداد قيادات قادرة على صناعة مستقبل التدريب في المملكة .

وأكد فيصل بن عقيل كدسه ، مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة سعي المؤسسة تعزيز البعد القيادي لمنسوبيها في مختلف المجالات التدريبية والعمل على تمكينهم لمواكبة الرؤية المستقبلية القادمة وتستهدف توالياً وكلاء المنشآت التدريبية ، ثم رؤساء الأقسام التدريبية ، تليها مدراء المنشآت التدريبية ، وأخيراً قياديات التدريب التقني والمهني . منوهاً بهذه الخطوة المتقدمة للمؤسسة في تحقيق كفاءات القيادة من خلال تحسين وتعزيز المهارات القيادية والإدارية لدى القيادات التدريبية المكلفة بمهام حالية واستقطاب قادة جدد يتميزون بالمعرفة والخبرة والمهارة في مجال القيادة التي تواكب رؤية المؤسسة من خلال هذه الورش .

وأشار “كدسة” إلى أن هذه البرامج تستهدف الفئات القيادية من مدراء العموم ، وعمداء الكليات ، ومشرفي فروع الكليات ، ومدراء المعاهد ، وكذلك الفئات القيادية من وكلاء الكليات والمعاهد ورؤساء الأقسام في المنشآت التدريبية من خلال عدد من المحاور الهامة التي تشمل : التخطيط الإستراتيجي ، القيادة الحديثة وإعداد قادة المستقبل ، إدارة التغيير بفاعلية ، التميز في الإدارة الحكومية ، الذكاء الإنفعالي وفن التفاوض والإقناع ، إدارة الأداء داخل المؤسسات الحكومية ، مهارات التعامل مع الإعلام ، تخطيط إدارة المشاريع ، حل المشكلات واتخاذ القرار ، تنمية المهارات القيادية ، الابداع والابتكار في العمل ، ادارة الأفراد ، مهارات العرض والإلقاء .