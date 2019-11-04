الفوزان: اكتتاب أرامكو ضمن توجهات المملكة المستقبلية

علي القحطاني(صدى):

علق المحلل الاقتصادي راشد الفوزان، على اكتتاب شركة أرامكو الذي يعد الحدث الأضخم خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه لا يوجد حديث يعلو اليوم على هذا الاكتتاب.

وأوضح «الفوزان» أن أرامكو تعد أكبر شركة بترول في العالم، ويأتي طرحها للاكتتاب ضمن توجهات المملكة المستقبلية لتنويع مصادر دخل المملكة وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي.

وأضاف أن الطلب الذي تقدمت به أرامكو صالح لمدة ستة شهور «من الآن وحتى نهاية أبريل»، لافتًا إلى أن هذه الفترة يجب أن تقرر خلالها أرامكو بقية التفاصيل الخاصة بالطرح.

كما أشار إلى أنه تم دراسة أمر الاكتتاب قانونيًا وفنيًا وماليًا، مؤكدًا أن الطرح كنسبة من رأس المال سيكون بنسبة ضئيلة ومدروسة لاعتبارات عديدة، لافتًا إلى أن أرامكو حاليًا ليست شركة بترول فقط، بل أصبحت تدخل في قطاع البتروكيماويات بشكل كبير.

وكشف «الفوزان» عن توقعاته بأن تطرح أرامكو بعلاوة إصدار، حيث أن القيمة الرسمية للسهم عشرة ريالات وسيصبح هناك علاوة إصدار للسهم بناء على ربحية السهم وتوزيعاته النقدية.