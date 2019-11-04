من جديد.. شاب بدون يشنق نفسه في حديقة بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

أقدم شاب بدون على شنق نفسه في الكويت؛ استكمالا لمسلسل أزمة البدون القائمة؛ حيث شنق نفسه في حديقة الدوحة.

ونعى عدد من النشطاء والحقوقيين في الكويت، الشاب بدر مرسال الفضلي؛ حيث أوضح النشطاء أن الشاب بدر وهو في العقد الثالث من عمره قد شنق نفسه، وهو يعيش في وضع مادي صعب جدًا، وعاطلًا عن العمل بعد أن تم طرده بسبب سحب بطاقته الأمنية من قبل الجهاز المركزي.

واشتعل غضب النشطاء بعد انتحار بدر حيث تصدر وسم انتحارشاببدون المراتب الأولى موقع تويتر.

ورجح النشطاء أن سبب الانتحار هو الوضع المعيشي الذي يعاني منه أبناء فئة البدون“ بالرغم من عدم صدور أي توضيح رسمي حول أسباب انتحار الشاب حتى الآن.

وقال أحد النشطاء: الشاب المنتحر يبلغ من العمر 31 عامًا ويتيم الأب وغير متزوج؛ لديه أخ اكبر منه فقط، ووالدته امرأه مسنة وعاطل عن العمل، وتم طرده بسبب سحب بطاقته الأمنيه من قبل الجهاز المركزي وحالتهم الماديه جدا جدا صعبه“.

وتعتبر قضية ”البدون“ في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذه القضية.