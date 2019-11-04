اختبارات سريعة في المنزل تستطيع معرفة إذا كنت تعاني من مشكلة صحية

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء الصحة ، ترتبط أصابعك ارتباطًا وثيقًا بأعضائك الداخلية ، فقم بالضغط بواسطة الإبهام الأيمن وإصبع السبابة على الجزء العلوي من أصابع يدك اليسرى عبر الضغط على جذور الأظافر، ابدأ بإبهامك مع الاستمرار لمدة 3-5 ثوانٍ، بعد ذلك انتقل إلى الأصابع الأخرى وكرر نفس الشيء ،وإذا كان الاختبار أعلاه مؤلمًا لك، فقد يكون هناك خطأ ما.

إليك ما يعنيه الألم في الأصابع المختلفة، وفقًا للخبراء:

الإبهام: إذا كان الضغط على أظفر الإبهام مؤلمًا لك، فقد تكون هذه علامة على وجود مشكلة في الرئة.

السبابة والإمعاء : يرتبط إصبع السبابة ارتباطًا وثيقًا بأمعائك الغليظة، والألم في هذا الإصبع هو مؤشر على مشاكل القولون والإمساك ، الإصبع الأوسط: يعد ألم إصبعك الأوسط علامة على وجود مشاكل في القلب ، وإصبع الخاتم “البنصر”: يرتبط إصبع الخاتم بشدة بقلبك، وإذا كان الضغط على الجزء العلوي منه مؤلماً لك، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشاكل في القلب ، والإصبع صغير: يشير ألم إصبعك الصغير إلى مشاكل في الأمعاء الدقيقة.

اقبض يدك لمدة 30 ثانية ثم افتحها، ستلاحظ أن راحة يدك أصبحت بيضاء، عندما تقوم بقبض اليد تضغط الأوعية الدموية، مما يحد من تدفق الدم إلى يدك، وحينما تحرر يدك يعود الدم بسرعة، وهذا يعني أن الأوعية الدموية تعمل بشكل جيد وأنك بصحة جيدة.

من ناحية أخرى، إذا استغرقت راحة يدك بعض الوقت للعودة إلى اللون الأحمر المعتاد مرة أخرى، يمكن أن يكون ذلك علامة على تصلب الشرايين.