وظائف شاغرة للجنسين في تخصصي الدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عن وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومستشفى الولادة والأطفال، ومستشفى بقيق العام.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: أخصائي تقني أول القلب والأوعية الدموية، فني صيدلة، أخصائي علاج تنفسي، طبيب نائب باطنية كلى، طبيب نائب طب وجراحة عظام، أخصائي- علم الأحياء الدقيقة.

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