رئيس جمعية المثليين بتونس يُسيء للرسول

تونس(صدى):

شهدت تونس حالة من الغضب بعد أن أساء المحامي ورئيس جمعية شمس للمثليين منير بعطور، للرسول محمد عليه الصلاة والسلام في تدوينة.

وعلى خلفية هذه الإساءة تقدّم عدد من المحامين التونسيين اليوم الإثنين، بشكوى جزائية ضد رئيس الجمعية.

وقال المحامون في شكواهم إن بعطور قام بالتحريض على الكراهية ضد الأديان وعلى التمييز العنصري على أساس ديني، إضافة الى الإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه و سلم نبي المسلمين، والإساءة والتحريض ضد جميع المسلمين و ضد ديانتهم، وهي جرائم يُعاقب عليها القانون التونسي.

يذكر أن التحريض والدعوة الى الكراهية، تُعتبر جرائم يُعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب، الذي ينص على أن يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقوم بهذه الأفعال.

يذكر أن رئيس جمعية شمس سبق الحُكم عليه في قضية لواط.