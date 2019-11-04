رئيس جمعية المثليين بتونس يُسيء للرسول
شهدت تونس حالة من الغضب بعد أن أساء المحامي ورئيس جمعية شمس للمثليين منير بعطور، للرسول محمد عليه الصلاة والسلام في تدوينة.
وعلى خلفية هذه الإساءة تقدّم عدد من المحامين التونسيين اليوم الإثنين، بشكوى جزائية ضد رئيس الجمعية.
وقال المحامون في شكواهم إن بعطور قام بالتحريض على الكراهية ضد الأديان وعلى التمييز العنصري على أساس ديني، إضافة الى الإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه و سلم نبي المسلمين، والإساءة والتحريض ضد جميع المسلمين و ضد ديانتهم، وهي جرائم يُعاقب عليها القانون التونسي.
يذكر أن التحريض والدعوة الى الكراهية، تُعتبر جرائم يُعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب، الذي ينص على أن يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من يقوم بهذه الأفعال.
يذكر أن رئيس جمعية شمس سبق الحُكم عليه في قضية لواط.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86314 ] نشر منذ 6 ساعات
قصوا رقبته النجسه ..
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 529 ] نشر منذ 6 ساعات
سمو الاشياء بأسمائها…
هذا ريس جمعية المخانيث المخنثين..
اذا لا غرابه.ان يصدر هذا من مخننث..
المهم هو سوا الحركات عشان يشتهر فيجب على الاعلام ان يسفهه ويسحب عليه السيفون..ومسلمي تونس ما قصرو
ابو محمد ✌[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 6 ساعات
الا لعنة الله عليه
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1369 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يلطف فينا. لا تتشمتون ترى البلاوي تحوم حوالينا. الله يرحمنا برحمته
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6129 ] نشر منذ 5 ساعات
ان شاء الله ينكفل بعقابة من اهل ديرتة
مغرد[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة
منصب يسود وجهك