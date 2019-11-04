السكر والشوفان.. أفضل طريقة للتخلص من مشاكل البشرة الدهنية

أميرة خالد(صدى):

تعتبر وصفة مقشر السكر وبذور الشوفان من تلك الوصفات الفعالة، التي تقلل من الإفرازات الدهنية للبشر والتي تؤدي إلى العديد من المشاكل منها ظهور الحبوب والبثور والبق.

ويمكن لتحضيرها خلط 4 ملاعق طعام من السكر مع ملعقتي طعام من الماء و4 ملاعق طعام من بذور الشوفان المطحونة.

وجب فرك الوجه النظيف به من خلال القيام بحركات دائرية. يترك بعد ذلك لمدة 30 دقيقة قبل الغسل جيداً بالماء الفاتر، وفي موازاة تطبيقها من الضروري الحرص على تنظيفها يومياً قبل النوم مع الحرص على تناول الطعام الصحي.