بدور البراهيم تعتذر بعد دعمها لرجل أهان المرأة (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

اعتذرت الفاشنيستا بدور البراهيم، للسيدات بعدما أهانتهن من خلال نشرها رسالة وصلتها من رجل تغزل فيها وأهان المرأة بشكل عام..

وخرجت بدور في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات “ ؛ حيث اعتذرت فيه ، وقالت: أنا اكتشفت إني غلطانة أصلًا يوم أنزل مسج زي هذه راجعت نفسي يوم أنزل مسج حق الرجال بوظتيلنا بيوتنا وكرهتينا حريمنا.

وتابعت: المفروض إني علطول كنت رديت عليه صح بس والله ما كان عندي وقت، فإيش نزلت ردود متابعاتي له كنت مشغولة بس اتضح إني أنا غلطانة إني أنا منزلة مسج زي كده فعلًا سوري متابعاتي إنتوا عارفين قصدي بس هذا اللي صار.