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الاتحاد يعلن التوقيع مع المدرب «تين كات»

الاتحاد يعلن التوقيع مع المدرب «تين كات»
نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الاتحاد عن تعاقد إدارته برئاسة أنمار بن عبدالله الحائلي مع المدرب الهولندي هينك تين كات لتدريب الفريق بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن التعاقد مع المدرب جاء بعد مفاضلة بين عدد من الملفات التدريبية ووجد بأنه الأفضل لقيادة الفريق في المرحلة الحالية لتعوده على أجواء المنافسة في منطقتنا بعد أن عمل في الإمارات.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ يوم واحد

تين والا كيت كات برضوا بتجلسون بالبدورم باذن الله. 😂

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