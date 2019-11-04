طريقة مبتكرة لاختراق الجوّالات والنصب على الضحايا

فهد القزيز(صدى):

حذر نشطاء، من طريقة نصب جديدة يعتمدها «الهاكرز»؛ لاختراق الجوّالات.

ويقوم «الهاكرز» بإرسال رسالة على الجوّال عن سحب نقدي في مدى مرفقة برابط للإطلاع على تفاصيل أكثر، وما إن يقوم الضحية بالدخول على الرابط حتى يتم اختراق الجوّال فورًا.

يشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تضع رقماً للإبلاغ عن رسائل الاحتيال وهو 330330، داعية المستفيدين من خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية.

يذكر أن المادة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تضمنت الآتي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:

1 – الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.

2 – إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.

3 – إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.