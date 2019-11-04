طريقة مبتكرة لاختراق الجوّالات والنصب على الضحايا
حذر نشطاء، من طريقة نصب جديدة يعتمدها «الهاكرز»؛ لاختراق الجوّالات.
ويقوم «الهاكرز» بإرسال رسالة على الجوّال عن سحب نقدي في مدى مرفقة برابط للإطلاع على تفاصيل أكثر، وما إن يقوم الضحية بالدخول على الرابط حتى يتم اختراق الجوّال فورًا.
يشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تضع رقماً للإبلاغ عن رسائل الاحتيال وهو 330330، داعية المستفيدين من خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة SMS، التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية.
يذكر أن المادة الخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تضمنت الآتي:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 – الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2 – إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3 – إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6131 ] نشر منذ يوم واحد
الحمد لله انا حريصة ما افتح اي رابط يصلني علي جوالي من رقم ما اعرفة و كم من الارقام التي ارسلتها لرقم 330330 و الحرص واجب حني علي البريد الإلكتروني احذف و لا تفتح الرسائل اللي تبلغك بالفوز
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86404 ] نشر منذ يوم واحد
جتني هذه الرساله ، ويقول السحب 5 الاف ريال وعليك المراجعه على هذا الرابط ..
.. الحقيقه اقراها وانا اضحك على سخافة نصبهم ..
.. لو عندي شك 1 في المليون ان هذا المبلغ ، او حتى اقل منه ، لايمكن ان اتبع الرابط ، بل اراجع البنك رأساً ..
.. لا ثقة عندي باالرسايل ..
,, قبل فتره فيه شخص اعرفه ( مقيم ) جته رساله بتحديث معلوماته حتى لا تتوقف بطاقة الصراف عن العمل ، الاجودي صدق وزهم عليهم على الرقم المرسل ، اخذوا معلوماته وبياناته وسرقوا 18 الف ريال ، هي كل مايملك .. وإلى الآن ومعاملته بين وزارة الماليه والشرطه والبنك .. إن شاء الله ترجع له قريشاته .. ولا يعودها ..