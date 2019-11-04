الروبوت «صوفيا» تطمئن الموظفين : «ليس هدفنا استبدال البشر»

علي القحطاني(صدى):

أجابت الروبوت صوفيا عند سؤالها اليوم خلال ملتقى في الرياض عن تهديد الروبوتات للوظائف التي يشغلها الانسان وإمكانية تسببها في زيادة البطالة.

وقالت صوفيا الروبوت الشهير عالميا والذي يحمل جنسيات عدة دول منها المملكة : ” أنا موجودة لمساعدة عمل الإنسان لا من أجل منافسته على الوظائف، لازلت أتعلم وليس هدفنا استبدال الموظفين البشر ”.

وجاء ذلك خلال فعاليات القمة الرقمية DLS التي نظمتها أكاديمية STC بالرياض، بحضور رئيس مجلس الإدارة في STC الأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحه.

وأكد الرئيس التنفيذي لـSTC المهندس ناصر بن سليمان الناصر، في كلمته خلال القمة أن أحلامنا وطموحتنا في STC أصبحت أعلى، مستلهمين تطلعات ودعم قادة هذه البلاد ورؤيتهم الطموحة 2030، لاسيما دعمهم الكبير لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.