وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة صدارة للكيميائيات، باب التقديم إلى عدة وظائف هندسية وإدارية شاغرة؛ للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وفق مسميات ” مهندس صيانة ” وظيفتين، و ” قائد المتجر المركزي- الكهربائية “، و ” محاسب التكاليف “، و ” مهندس صيانة- كهرباء “.

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 نوفمبر 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــا .