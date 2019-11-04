بورش توفر موديل911 الجديدة بناقل حركة يدوي

برلين(صدى):

قال مختصون في عالم السيارات ، إنه تعرف بورش مدى اهتمام جمهور سيارتها الكلاسيكية 911 بالحصول على ناقل الحركة اليدوي، لذلك فقد وفرته أخيراً لـ911 الجديدة وسيصل إلى فئات S و 4S الكوبيه والمكشوفة، ومن غير المؤكد ما إذا كانت ستوفره أيضاً للفئة الأساسية 911 كاريرا.

وسيتمكن العملاء الراغبين بناقل حركة يدوي من الحصول عليه دون أي تكاليف إضافية، بالرغم من ذلك سيكون ناقل الحركة اليدوي أبطاً من نظيره الأوتوماتيكي في تحقيق تسارع 0-96 كم/س بفارق ملحوظ حيث سيستغرق 4.0 ثواني مقارنة بـ3.3 ثانية عند طلب ناقل الحركة الأوتوماتيكي مع رزمة Sport Chrono.

ستوفر بورش عدد من الخيارات الإضافية بشكل قياسي عن طلب ناقل الحركة اليدوي تشمل رزمة Sport Chrono و PSM Sport وترس تفاضلي محدود الإنزلاق وخاصية توجيه العزم.