«الزعاق» يبشر بحالة مطرية على عدة مناطق

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، اليوم الانثين، عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة، مبشرًا بحالة مطرية.

وأوضح ” الزعاق ” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أنه من المتوقع أن تتخلق حالة مطرية على أجزاء واسعة من المملكة والكويت،

وأضاف أن الحالة تبدأ أمارتها من الخميس وتستمر بتفاوت الأسبوع القادم على الساحل الغربي والشمالية والشمالية الشرقية والوسطى وما بينها من محال، قائلًا ” تعتبر هذه الحالة موسمية “.