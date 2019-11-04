مدير جامعة أم القرى يصدر عدة قرارات إدارية

حامد العمري (صدى):

أصدر معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر باحسين بافيل، (8) قرارات إدارية، تضمنت التالي:

تكليف الدكتور محمد بن ردة بن عطية الله العمري، وكيلاً لمعهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي لتحقيق التراث الإسلامي، لمدة (ستة) أشهر، اعتبارًا من تاريخ: 07-03-1441هـ .

تعيين الدكتور عدنان بن سعد بن سعيد الحربي، وكيلاً لكلية الصيدلة للشؤون التعليمية، لمدة (عامين)، اعتبارًا من تاريخ: 07-03-1441هـ .

تكليف الدكتور ميسرة بن محمد بن صالح الميرابي، رئيسًا لقسم اللغة الإنجليزية بكلية العلوم الاجتماعية، لمدة (ستة) أشهر، اعتبارًا من تاريخ: 07-03-1441هـ .

تجديد تكليف الأستاذ فالح بن سعود بن فالح اليزيدي، رئيسًا لقسم إدارة الأزمات والكوارث بكلية العلوم الصحية بالليث، لمدة (عام)، اعتبارًا من تاريخ: 04-02-1441هـ .

تكليف الأستاذ وليد بن مبارك بن عيد الجهني، مديرًا لإدارة السلامة، لمدة (ثلاثة) أشهر، اعتبارًا من تاريخ: 07-03-1441هـ، بالإضافة إلى عمله .

تكليف الدكتورة رشا بنت سمير بن محمد مجلد، وكيلةً لعمادة شؤون الطلاب بالكلية الجامعية بالليث (شطر الطالبات) لمدة (ستة) أشهر، اعتبارًا من تاريخ: 07-03-1441هـ، بالإضافة إلى عملها .

تعيين الدكتورة أفنان بنت صالح بن شمس فاروقي، وكيلةً لعمادة شؤون الطلاب للدعم الطلابي (شطر الطالبات)، لمدة (عامين)، اعتبارًا من تاريخ: 07-03-1441هـ .

تعيين الدكتورة هوازن بنت عبدالحفيظ بن عطية الله الزبيدي، وكيلةً لكلية إدارة الأعمال (شطر الطالبات)، لمدة (عامين)، اعتبارًا من تاريخ: 07-03-1441هـ .

سائلاً الله – عز وجل – أن يُعينهم ويُوفقهم على أداء الواجب تجاه العلم وطلابه، والارتقاء بهذه الجامعة للوصول إلى الهدف المنشود.