بالصور.. تحديثات كبيرة بـ هيونداي ازيرا 2021 فيس لفت

أميرة خالد(صدى):

كشفت هيونداي عن أزيرا لأول مرة عام 1986، وفي عام 2016، أطلقت الشركة جيلها السادس، واليوم حصلت السيدان الكبيرة الفاخرة على تحديثات كبيرة لمنتصف العمر (فيس ليفت) في كوريا الجنوبية.

حيث حصلت أزيرا 2021 على شبك أمامي بتصميم معقد يضم عناصر مضيئة، وقد تجعلك الواجهة الامامية الجديدة تعتقد أنها سيارة جديدة كلياً، ولكنها مجرد تحديثات كبيرة، وتمتلك السيارة على زوج من المصابيح الأمامية الجديدة مثل المستخدمة في سوناتا 2020 .

وبالدخول إلى المقصورة، يمكنكم ملاحظة بعض الترقيات المهمة بداية من أجهزة القياس الرقمية بالكامل المرتبطة بشاشة النظام الترفيهي، ويبلغ قياس كل منهما 12.3 بوصة، كما فقد الكونسول الوسطي بعض عناصر التحكم التقليدية حيث تم دمجهم في شاشة لمسية ثانوية.

قامت الشركة الكورية الجنوبية بالكشف عن المواصفات الفنية المتعلقة بالسيارة، حيث ستحصل على قوتها من محرك بنزين سعة 2.5 لتر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، وهناك أيضاً نظام هجين يجمع بين محرك بنزين سعة 2.4 لتر مع محرك كهربائي بقوة 38 كيلووات وناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات وبطارية ليثيوم أيون.