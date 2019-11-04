منى أبو سليمان تعلق على حبس سمية الخشاب: الأفضل عدم الزواج

القاهرة(صدى):

علقت الإعلامية منى أبو سليمان، على قضية انفصال الفنانين المصريين أحمد سعد وسمية الخشاب، والخلاف القائم بينهم منذ الإنفصال وحتى قرار حبس سمية الخشاب.

ونشرت منى أبو سليمان على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، صورة لهما برفقة خبر حبس سمية الخشاب 3 سنوات، معلقة ” الزواج أهم قرار تتخذه بحياتك، اختر الإنسان ذو الأخلاق العالية والراقية أو الأفضل عدم الزواج “.

وفاجأت الإعلامية متابعيها بالتعليق على هذه القضية، مطلقة موجة كبيرة من الجدل وانتشار التغريدة على أكثر من حساب.

وكذبت سمية الخشاب في آخر تعليق لها، تصريحات أحمد سعد بعدم علمه بهذه القضية التي تم إصدار الحكم فيها بسجنها 3 سنوات.

ونشر أحمد سعد أمس الأحد، بيان على حسابه الرسمي على ” إنستجرام “، قال خلاله ” تفاجأت بالأخبار من خلال الإعلام وتم فورًا تصحيح المسار متعاليًا عن أي إساءة أو ترويج لأكاذيب عارية تمامًا من الصحة “.