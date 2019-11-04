توجيه بمنع دخول عمال الصيانة والمدربين مدارس البنات بعسير

أبها(صدى):

أصدر مدير تعليم عسير سعد الجوني، مساء اليوم الإثنين، تعميمًا لجميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس والمعاهد بالمنطقة بمنع إدخال أي مدرب إلا بعد موافقته شخصيًا، وعدم إدخال عمال الصيانة إلا بعد خروج جميع منسوبات المدرسة.

وشدد التعميم، على قائدات المدارس بعدم دخول فرق الصيانة أو العمال لمدارس البنات إلا بعد الرجوع للجهة المختصة.

وتضمن التوجيه التشديد على عدم عقد دورات أو برامج تدريبية داخل المدرسة أو حضور مدربين إلا بعد أخذ موافقة مدير عام التعليم بذلك.

واستثنى التعميم من ذلك الحالات الطارئة مع إبلاغ جهة الاختصاص بذلك.

ويأتي ذلك على خلفية ظهور مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، أظهر أحد قيادات التعليم بالمنطقة، خلال جولة تفقدية لإحدى مدارس البنات بحضور المعلمات، والآخر يقدم دورة تدريبية للمنسوبات فيما وجهت وزارة التعليم، بتشكيل لجنة للتحقيق في المقطع.