أبرزها العسل والزنجبيل .. أطعمة ومشروبات متوفرة بمنزلِك تعالج الأمراض

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التغذية ن عن العديد من الأطعمة والمشروبات المتوفرة بالمنزل والتي يمكن الاعتماد عليها في التعافي من بعض الأمراض، دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب وشراء الأدوية.

وقال الخبراء ، إنه يمكن الاعتماد على النعناع كعلاج لمتلازمة القولون العصبي، لأنه يحفز المعدة على إفراز الإنزيمات الهضمية، مما يقل من خطر الإصابة بعسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ ، ويخلصك من رائحة الفم الكريهة .

كما يتميز العسل -بأنواعه المختلفة- باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، التي جعلت بعض الأشخاص تعتمد عليه في التعافي من بعض الأمراض ، كتقوية الجهاز المناعي بالجسم، مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض، كما يتميز بخصائصه المضادة للفطريات، لذلك ينصح بتناوله عند الإصابة بالانتفاخ، لطرد الغازات من المعدة.

وأضاف الخبراء ، أن الكركم من التوابل التي تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات، لذلك فهو من الوصفات الطبيعية الفعالة للتخفيف من أعراض التهاب المفاصل والتهاب اللثة والالتهاب المصاحب لمرض الربو، كما يستخدم كعلاج للجروح، لقدرته على تجديد الخلايا والأنسجة التالفة.

وأكدوا ، أن الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية الفعالة في علاج التهاب المفاصل، لاحتوائه على مضادات الأكسدة المعروفة باسم “الجينجيرول”، التي تخفف من حدة الأعراض المصاحبة لهذا المرض.

والشاي الأخضر بخلاف قدرته على فقدان الوزن، يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات التي يمكن الاعتماد عليها للوقاية من السرطان، خاصة سرطان الجلد، والثدي، والرئة، والقولون، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تكافح الشوارد الحرة بجسم الإنسان.