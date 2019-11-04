« ممالك النار » أضخم عمل تاريخي يفضح العثمانيين

أميرة خالد(صدى):

أعلنت شبكة قنوات MBC موعد بث أولى حلقات الدراما التاريخية «ممالك النار»، الذي يفضح تاريخ العثمانيين الدموي وممارساتهم الهمجية تجاه العرب والاستبداد وترسيخ التخلف والإجرام.

ويعد هذا العمل التاريخي واحد من أضخم الأعمال التي تم إنتاجها في 2019، ويوثق الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن الـ16.

كما يسلط الضوء على مرحلة في التاريخ العربي ثرية بالأحداث، فاضحًا الدولة العثمانية والعديد من الحقائق حول هذه الحقبة التي شهدت تزييفًا كبيرًا للتاريخ وتعتيمًا على الجرائم التي مارسها العثمانيين.

ومن جانبه، أكد منتج العمل ياسر حارب على فخره بالإعلان عن مسلسل ممالك النار، قائلًا «نأمل أن نبدأ به مرحلة جديدة في الدراما العربية، وفخور أن يبدأ عرضه على شبكة إم بي سي»، لافتًا إلى أن العمل يسلط الضوء على حقبة تاريخية مهمة.

ويشارك في بطولة مسلسل «ممالك النار» نخبة من نجوم الدراما العربية، أبرزهم «خالد النبوي، كندة حنا، محمود نصر، رشيد عساف، منى واصف، محمود الجندي» وآخرون.