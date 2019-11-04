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شاهد.. هجوم على هند البلوشي بسبب فيديو جديد

شاهد.. هجوم على هند البلوشي بسبب فيديو جديد
أميرة خالد(صدى):

ظهرت الفنانة هند البلوشي، في مقطع فيديو مثير للجدل، برفقة أحد الأشخاص وهي تتحدث عن عدم رغبتها في تسجيل الفيديوهات لها مفضلة الصور.

وأوضح الفيديو، الشخص وهو يجيب بأنه تعمد ذلك ليظهر لوكها الجديد، قائلا إنها (ملكة جمال غصب عن أنوف الحاقدين).

وأثار المقطع، موجة انتقادات واسعة وهجوم على الفنانة من قبل الجمهور.

يذكر أن الفنانة كانت قد تعرضت للسخرية في وقت سابق بعد ظهورها في فيديو بدون مستحضرات تجميل.

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ يوم واحد

ملكة جمال الوزغ

[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ يوم واحد

وين اهله هذا عنه

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