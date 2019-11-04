العمل تكشف عن التوصل لمسكن الطفل السوري المعنَّف

علي القحطاني(صدى):

حرصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على متابعة قضية الطفل السوري المعنف، للاطمئنان عليه والتأكد من رعايته.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خالد أبا الخيل لقناة العربية إنه تم التنسيق من قبل الوزارة مع الجهات الأمنية، والتوصل لمسكن الطفل، والقبض على المعنف.

وأضاف : وذلك تمهيداً لإحالته للنيابة العامة، في حين تم توجيه الطفل للمستشفى للكشف عليه والاطمئنان على حالته.

وكان مقطع فيديو متداول كشف تعرض طفل سوري الجنسية، للعنف والإيذاء من قبل والده، وبدت على الطفل آثار تعنيف إثر تعرضه للضرب.