بالفيديو.. طبيب تغذية يمزق الملابس ويكسر الميزان على الهواء

أميرة خالد(صدى):

أثار الدكتور محمد الغندور طبيب بشري ومختص في التغذية والرجيم، ضجة كبيرة بعدما مزق الملابس وكسر الميزان على الهواء مباشرة أثناء استضافته في أحد البرامج التلفزيونية.

وتسائل «الغندور» عن الهدف من خسارة الوزن، هل الصحة أم الملابس؟، لافتًا إلى أن الاعتماد على الميزان قد يكون مصدر إحباط لكثير من الناس.

كما دعى للتخلي عن هوس الوقوف عليه، مشيرًا إلى أن آخر مرة وقف فيها شخصيًا على الميزان كانت منذ 4 أشهر، موصيًا بضرورة تقييم خسارة الوزن من خلال اتساع الملابس والقياسات بالمتر وإجراء التحاليل الطبية والشعور بالراحة في التنفس.

وكشف الدكتور محمد الغندور، عن أفضل طريقة لخسارة الوزن وحرق الدهون، والتي تتمثل في خداع الجسم، وذلك من خلال التنويع في أنظمة الحمية وبرامج تخفيف الوزن كالانتقال من نظام الكيتو إلى برنامج السعرات الحرارية فنظام الماء والليمون.

وأكد على أهمية «اليوم المفتوح» الذي يعد ممتاز لكسر ثبات الوزن ورفع عملية الحرق، فضلًا عن إدخال الشطة في الطعام، فهي سلاح ذو حدين إما أن تفتح الشهية للأكل أو تكسر ثبات الوزن.