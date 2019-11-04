حمية غذائية تحرق الدهون بدون حرمان

أميرة خالد(صدى):

أكد هاري سميث اختصاصي التغذية، إن الأطعمة الغنية بالبروتين، وتناول وجبات الطعام بانتظام، يساعد على استفادة جسمك من الحمية دون حرمان، وهو الأمر الذي بسببه لا يستطيع الكثيرون الانتظام في حمية غذائية لمدة طويلة.

وقال “سميث”: “الخطوة الأولى هي زيادة البروتين في نظامك الغذائي، معظمها يأتي من منتجات الألبان والأسماك، وكذلك تناول الغذاء الكامل غير المعلب وغير المعالج، مثل الخضراوات والحبوب والبقوليات”.

أما الخطوة الثانية فهي حساب حصتك من الوجبة، وهناك طريقة سهلة لذلك، وهي وجود نباتين على الأقل في الوجبة، وبروتين بحجم قبضة اليد.

وأضاف ، الممتع أنه يمكنك زيادة حصتك الغذائية في الطعام، باعتدال، مع الاستمرار في النظام الغذائي، فبإمكانك تناول الأطعمة المفضلة لديك وشربها وفقدان الوزن، طالما أنك لم تستهلك السعرات الحرارية.

والخطوة الثالثة: هي وزن الجسم مرة واحدة شهريًا، أو استخدام قياسات الشريط أسبوعيًا.