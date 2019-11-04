وفاة رجل بعد تناول 41 بيضة لحل خلاف بينه وبين صديقه

نيودلهي(صدى):

توفي رجل أثناء محاولته إكمال تحدٍ يقتضي تناول 50 بيضة، لحل خلاف بينه وبين صديقه.

وقالت الشرطة، إن “ سوبهاش ياداف ” ، 42 عامًا، توجه إلى سوق بيبيغانغ في ولاية أوتار براديش، مع صديق، كان قد شب خلاف بينهما، وقرر الصديقان دخول تحد، يقتضي تناول 50 بيضة، والفائز يحصل على 2000 روبية (حوالي 100 ريال).

وتمكن من التهام 41 بيضة قبل أن ينهار فجأة، ويفقد وعيه، ليُنقل إلى المستشفى على الفور، ويموت بعد فترة وجيزة، وقال الأطباء إن وفاة “ ياداف ” جاءت نتيجة مضاعفات بسبب الإفراط في تناول العشرات من البيض.