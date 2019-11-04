كهربا يتلقى عرضًا مغريًا من الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير مصرية، عن تلقي الدولي محمود عبدالمنعم كهربا عرضًا مغريًا من نادي الاتحاد؛ لضمه في الانتقالات الشتوية 2020.

وأكدت أن لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، تواصل مع إدارة النادي الأهلي المصري للتحرك في ملف انتقاله إلى الأهلي، إذ أن اللاعب ترك الزمالك وأُعير إلى النادي البرتغالي على أمل الانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي.

ويعاني الاتحاد من تراجع في المستوى خلال الموسم الحالي كما كان الحال خلال الموسم الماضي، ويسعى إلى تعزيز صفوفه بصفقات كبيرة.