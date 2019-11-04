موقف كاريلو من المشاركة في نهائي البطولة الآسيوية

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية بيروفيه عن موقف اللاعب كاريلو نجم الهلال من المشاركة مع فريقه في نهائي دوري أبطال آسيا بعد إصابته في مباراة الفتح.

وتعرض اللاعب للإصابة في مواجهة فريقه أمام الفتح، وتم استبعاده من قائمة المنتخب البيروفي التي تلعب وديًا هذا الشهر أمام تشيلي وكولومبيا في أيام الفيفا.

وقالت صحيفة ” panamericana ” البيروفية: بنسبة كبيرة لن يفتقد فريق الهلال لخدمات كاريلو في مواجهة الذهاب لنهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا يوم 9 نوفمبر الجاري.