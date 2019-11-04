الدفاع الجوي تعلن أسماء المرشحين لوظائفها وموعد المقابلة الشخصية

فاطمة المالكي(صدى):

دعت قوات الدفاع الجوي، المتقدمين والمتقدمات لشغل وظائفها المعلن عنها في تاريخ (١٤٤١/٠٢/١٣هـ) على موقع وزارة الدفاع والبالغ عددهم (٧٦) متقدم ومتقدمة لإجراء المقابلة الشخصية بالمقر الرئيسي للإدارة العامة للشئون الادارية والمالية بقوات الدفاع الجوي الواقعة على طريق الدائري الشرقي مع طريق العروبة بمدينة الرياض حسب الجدول المرفق بالإعلان.

وأكدت قوات الدفاع الجوي، أنها دعت أكثر من متقدم / متقدمة لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

وأضافت:على المعلنة أسمائهم مراجعتهم في التاريخ المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان وإحضار الوثائق التالية للمطابقة:

• أصل الهوية الوطنية مع صورة.

• أصل وثيقة التخرج موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع صورة.

• الحاصلين على الدراجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم.

كما أكدت على من لم يحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية في الموعد والمكان المحدد له في القائمة المرفقة سيعتبر ذلك عزوفاً منه/منها عن رغبته في التوظيف.

وأشارت إلى أن موعد المقابلات الشخصية للمرشحين ستكون يوم الأحد الموافق ( ١٤٤١/٠٣/١٣هـ) الساعة (٩ صباحا ) بمقر الادارة العامة للشئون الادارية والمالية بقوات الدفاع الجوي.

ويمكن الإطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا .