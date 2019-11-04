مبادرة لدعم طلاب كليات عنيزة بريادة الأعمال

تركية البدر(صدى):

أقامت كليات عنيزة ورشة عمل لمناقشة وتقييم مشاريع الطلاب المقدمة لمركز ريادة الأعمال والتي تهدف إلى تحويلها إلى مشاريع ريادية واعده ذات قيمة اقتصادية تعود على الطلاب بالنفع والفائدة

وأوضح المشرف العام على كليات عنيزة الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي تأتي ورشة العمل إلى التعريف على آلية مبادرة ريادة الأعمال التي تقدمها الكليات لدعم الطلاب مؤكدًا تأتي ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية والتنموية التي تقدمها الكليات في إطار التشجيع على دعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 الهادفه في استثمار الطاقات الشبابية.

وأكد نائب المشرف العام الأستاذ عدنان بن سعود اليحيى إلى تقديم عدد من الأفكار المميزة والنوعية والتي قادرة بإذن الله المنافسة في ريادة الأعمال ونتطلع إلى نجاح تلك المشاريع مؤكدًا انه يتم الدعم من خلال إعداد دراسة الجدوى للمشروع وتقديم الاستشارات والتدريب من الخبراء والمختصين فضلا عن متابعة المشاريع القائمة والدراسات المسحيه والمساهمة في تطوريها مجانيًا مبينا إلى عرض المشاريع على لجنة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال لتحكيمها وابداء الملاحظات تميهدا لتحديد الدعم الاستشاري لتحويله إلى مشاريع عملية