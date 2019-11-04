رغبت في التحول لتنين بشري.. فتاة وشمت عينيها فأصيبت بالعمى

كانبرا(صدى):

قررت فتاة أسترالية تغطية كامل وجها وجسدها بـ«الوشم» في خطوة جريئة وخطيرة جدًا، رغبةً في التحول إلى تنين بشري أبيض اللون بعيون زرقاء، حتى وصل الأمر إلى رسم وشم في مقلة عينها.

وأُصيبت الفتاة أمبر لوك بالعمى جراء رسم وشم في مقلة عينها، وذلك بعدما قررت خوض عملية مؤلمة جدًا وخطيرة لدرجة تفوق الوصف.

وقالت الفتاة وفقًا لصحيفة ميرور البريطانية: «لا يمكنني وصف الألم من جراء رسم الوشم في مقلة العين، فحين اخترقت المادة عيني شعرت بشطايا زجاجية تتطاير بداخلهما».

وأضافت «فقد قامت فنانة التجميل بعمل هذه الطريقة 4 مرات لكل عين دون مشاكل، لكن هذه المرة ارتكبت خطأ ما، فهذا الإجراء لا يسبب العمى إذا تم بشكل صحيح».

وأنفقت أمبر لوك، آلاف الدولارات من أجل التحول إلى تنين بشري أبيض اللون بعيون زرقاء، إذ تحولت إلى لوحة غرافيكية متحركة، وذلك بعدما أقدمت على شق لسانها وتكبير شحمة أذنها.

كما رسمت عددًا كبيرًا من الوشوم يضم نحو 200 رسمة، فضلًا عن تكبير صدرها ونفخ شفتيها ووجنتيها وزرع سبيكة معدنية في الأذن، إذ بدأت هذه الخطوة قبل 10 سنوات لأنها لا ترى نفسها بالجمال الذي تريده.