نجل مالك شركة « فاكهة الشربتلي » يوضح قصة صورة الشعار

علي القحطاني(صدى):

أوضح سيف شربتلي، نجل مالك شركة محمد عبدالله شربتلي المحدودة ” فاكهة الشربتلي ” ، قصة صورة الشعار الخاص بالشركة.

وفي السياق نفسه، نشر سيف شربتلي صورة توضيحية للعلامة التجارية للشركة، موضحًا أن الشخصية الموجودة في الصورة تعود لأخيه عبدالله شربتلي.

وأشار إلى أن اختيار صورة أخيه شعارًا للشركة؛ يأتي لكونه الابن الأكبر لأبيه، مرفقاً صورة لأخيه في سن الصغر (عمرها قرابة 45 سنة) تطابق صورة العلامة التجارية؛ مؤكدًا أنه لن يتم تغيير هوية العلامة التجارية للشركة، إذ أصبحت راسخة في أذهان المستهلكين.