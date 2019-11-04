بالفيديو.. والدة معلم متوفى بالزلفي توزع هدايا مالية على تلاميذه
شجعت مواطنة في محافظة الزلفي تلاميذ ابنها الذي كان يعمل معلماً في مدرسة ابتدائية والذي توفي العام الماضي على مواصلة الاهتمام بدراستهم؛ حيث قدمت لطلابه هدايا مادية لتشجيعهم على مواصلة الدراسة.
وكان العلم سلطان التركي قد اشترى هدايا لطلابه بقيمة 20 ألف ريال، ولكن المنية وافته قبل أن يوزعها على تلاميذه، ففعلت العائلة حينها ذلك نيابةً عنه.
وفي السياق نفسه، اهتمت أمه بتلاميذه بعده؛ حيث أظهر مقطع فيديو تلقي التلاميذ بمدرسة ابن خلدون هدايا والدة التركي، والسعادة ترتسم على محياهم، بحسب موقع ” العربية. نت ” .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 1 ساعة
دعاء بأجر…ما ينفع كذا نهائيا…هذا بيع وشراء
عندما يتصدق الإنسان او يتحسن او يساعد او يعاون
يطلب اجرة من الله..
الحربي[ عدد التعليقات: 774 ] نشر منذ 29 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصَّراحة راحة ، غبي وَ أكبر غبي يابقر 😂😂😂 تبتز الورعان بحفنة فلوس
يالهامل 🐄😂😂😂 علشان يدعون ، لَا وتعطي أوامر : قوموا أدعوا لَه يا 🐄😂😂😂
1 – الدعاء للأحياء أو الأموات من المُسلمين وَ المسلمات مايشترى بأموال الدنيا الفانية
وَلا يَكُون بالقوة الجبرية 😂 قوّة المال 🐄😂😂😂 بَل عَن رضاً وَ قناعة يا🐄😂😂😂
2- اللي مثلك وَ أشكالك يابقر 🐄😂😂😂 يشوهون الدّين الإسلامي العَظِيم
ويجلبون العار للمسلمين والمسلمات بحركات النفاق والمنافقين ⬅️ وشراء ذمم الأبرياء
الصغار الَذِين لَا حول لهم ولاقوة و تربيتهم علَى النفاق : 💸+ 🤲🏻= نفاق يابقر 🐄😂
– يجب إزالة محتوى هَذَا الفيديو من جَمِيع وسائل التواصل الإجتماعي⬇️⬇️⬇️😂
حتّى لانصبح أضحوكة لسكان كوكب الأرض 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مَع وافر المحبة .