بالفيديو.. والدة معلم متوفى بالزلفي توزع هدايا مالية على تلاميذه

علي القحطاني(صدى):

شجعت مواطنة في محافظة الزلفي تلاميذ ابنها الذي كان يعمل معلماً في مدرسة ابتدائية والذي توفي العام الماضي على مواصلة الاهتمام بدراستهم؛ حيث قدمت لطلابه هدايا مادية لتشجيعهم على مواصلة الدراسة.

وكان العلم سلطان التركي قد اشترى هدايا لطلابه بقيمة 20 ألف ريال، ولكن المنية وافته قبل أن يوزعها على تلاميذه، ففعلت العائلة حينها ذلك نيابةً عنه.

وفي السياق نفسه، اهتمت أمه بتلاميذه بعده؛ حيث أظهر مقطع فيديو تلقي التلاميذ بمدرسة ابن خلدون هدايا والدة التركي، والسعادة ترتسم على محياهم، بحسب موقع ” العربية. نت ” .