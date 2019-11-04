تسبب عسر الهضم.. أطعمة ومشروبات احذر تناولها على الريق

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التغذية، إنه تهدد بعض الأطعمة والمشروبات صحة الجهاز الهضمي بالاضطرابات المتمثلة في تقلصات المعدة والحموضة والعسر الهضم عند تناولها على الريق، على الرغم من احتوائها على العديد من العناصر الغذائية التي تمثل أهمية كبيرة لجسم الإنسان.

وأكد الخبراء ، أن تناول الأطعمة الحريفة –مثل الشطة والفلفل الحار- على الريق، من شأنه أن يجعلك تعاني طوال اليوم من تقلصات المعدة والحموضة، فضلًا عن عسر الهضم والإمساك.

وعلى الرغم من فائدة الألياف في تحسين حركة الأمعاء، ولكن تناول كمية كبيرة الخضروات النيئة الغنية بها على الريق، قد يتسبب في الإصابة بعسر الهضم، والإمساك، والانتفاخ.

وتابع الخبراء ، أنه قد يؤدي تناول البرتقال على الريق صباحًا في الإصابة بعسر الهضم والحموضة، لاحتوائه على كميات كبيرة من السكريات المتمثلة في الفركتوز، فضلًا الأحماض العضوية، مثل حمضي السيتريك والإسكوربيك، فكلاهما يسببان تهيج لبطانة المعدة.

كما أن تناول العصائر الطازجة المحلاة بالسكر أو المشروبات الغازية على الريق، قد يتسبب في الإصابة بتقلصات وحموضة المعدة، فضلًا عن عسر الهضم والإمساك والغازات.