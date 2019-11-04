«تعليم مكة» يوضح وزن حقيبة طلاب الابتدائي ويوجه بحصر أوزانهم

نايف السالم(صدى):

أصدرت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، توجيهًا بحصر أوزان طلاب المدارس الابتدائية؛ لحمايتهم من تشوهات العمود الفقري.

وأوضحت الإدارية أنه يجب ألا يزيد وزن حقيبة الطالب على 10 إلى 15% من وزنه، وذلك ضمن مشروع «حقيبتي المثالية».

ومن جانبها، شدد وزارة الصحة على اهمية الاختيار السليم لمواصفات الحقيبة المدرسية، على أن تحتوي على عدة جيوب للسماح بتوزيع الوزن بشكل أفضل على أجزاء الجسم، والبعد عن الحقائب ذات العجلات.

كما دعت الوزارة في رسالة توعوية، إلى ضرورة مراجعة الطبيب إذا كان الطالب يشكو من آلام الظهر بشكل مستمر؛ للحد من مخاطر تشوهات العمود الفقري.