مدير الشؤون الصحية بحفرالباطن يدشن منصة العمل التطوع

محمد السعران(صدى):

دشن سعادة مدير الشؤون الصحية بحفرالباطن ناصر بن راشد الصافي اليوم الاثنين ” منصة العمل التطوع ” بعد تطويرها ،حيث يسهم الموقع الإلكتروني بتسهيل ربط العمل التطوعي بين الجهة المبادرة بالنشاط التطوعي والمتطوعين ويكون هذا الربط بإشراف إدارة المشاركة المجتمعية بصحة حفرالباطن لتقييم وتطبيق سياسات التطوع المعتمدة وحفظ حقوق وواجبات كل من منشئ المبادرة والمتطوع ،كما تعمل المنصة على إنشاء قاعدة بيانات للمتطوعين ، وحصر وتنظيم المبادرات التطوعية ،و تسهيل التواصل بين المتطوعين والجهات المعنية ،وبناء مؤشرات قياس للساعات التطوعية والمبادرات المنفذة وعدد المتطوعين إضافة إلى قياس مؤشرات الاداء للمبادرات والمتطوعين بشكل يحقق العدالة وينمي الخدمات التطوعية لخدمة المجتمع.

من جانبه قدم سعادة مدير الشؤون الصحية ناصر الصافي شكره للزملاء والزميلات على العمل الخيري بقوله أنه عمل ،يزكي النفوس ويعتز بها الجميع كون العمل التطوعي هو بذل وعطاء

متمنيًا مضاعفة إعداد المشاركات والمبادرات والمشاركين وساعات التطوع في المشاركات القادمة وإن تكون شاملة ونوعية معبرا عن سعادته بمشاركتهم منصة العمل التطوعي والتسجيل بها

داعياً لهم بالمزيد من الأبداع والتميز. وأن يكونو من أصحاب البذل والعطاء ويستشعرو بأمانة العمل والمسؤولية التي على عواتقهم.