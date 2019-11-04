مهارة العنزي تخطف الأنظار.. و«كرستيانو عرعر» يتصدر تويتر
لفت لاعب نادي عرعر بندر فالح العنزي ، الأنظار إليه بعد أن قدم عرضا مبهرا خلال مباراة فريقه أمام الهلال أمس ، حيث قام بعدد من اللمسات الجميلة التي أظهرت مدى الحرفية الشديدة في التعامل مع الكرة.
وتصدر هشتاق ” كريستيانو عرعر ” ، أمس الأحد، قائمة الأكثر قراءة على منصة “تويتر”، حيث شبه البعض، اللاعب، بلاعب نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، وقالوا إن هناك تشابها كبيرا بين اللاعبين في التلاعب بالكرة وإرهاق الخصم .
من جهته، أبدى معلق المباراة إعجابه باللاعب مشيدا بأدائه داخل الملعب، وأطلق عليه لقب “كريستيانو عرعر”.
بعد فاصل مهاري قدمه لاعب نادي عرعر “بندر فالح العنزي” في مباراتهم ضد الهلال، معلق المباراة بلال علام يُعجب بمهارة اللاعب ويطلق عليه لقب “كريستيانو عرعر”. pic.twitter.com/YZbgcSQoSP
— وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) November 3, 2019
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