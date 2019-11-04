مهارة العنزي تخطف الأنظار.. و«كرستيانو عرعر» يتصدر تويتر

طلال الغامدي(صدى):

لفت لاعب نادي عرعر بندر فالح العنزي ، الأنظار إليه بعد أن قدم عرضا مبهرا خلال مباراة فريقه أمام الهلال أمس ، حيث قام بعدد من اللمسات الجميلة التي أظهرت مدى الحرفية الشديدة في التعامل مع الكرة.

وتصدر هشتاق ” كريستيانو عرعر ” ، أمس الأحد، قائمة الأكثر قراءة على منصة “تويتر”، حيث شبه البعض، اللاعب، بلاعب نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، وقالوا إن هناك تشابها كبيرا بين اللاعبين في التلاعب بالكرة وإرهاق الخصم .

من جهته، أبدى معلق المباراة إعجابه باللاعب مشيدا بأدائه داخل الملعب، وأطلق عليه لقب “كريستيانو عرعر”.