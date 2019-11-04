بالصور.. صدمة لخروج عمود ماء غير متوقع من ناطحة سحاب ضخمة

واشنطن(صدى):

فوجئ سكان مدينة فيلادلفيا الأمريكية بخروج عمود ضخم من الماء من ناطحة سحاب ” وان ليبرتي بالاس ” الشهيرة، والتي تقع في مركز المدينة؛ حيث اندفعت الماء من ارتفاع 945 قدمًا (288 مترًا).

وهبطت الماء في الشارع وعلى الرصيف الجانبي، في مركز مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا؛ لينتشر الماء أسفل المبنى، بينما من غير الواضح لماذا خرج هذا الماء وبهذه الكمية والضخامة من المبنى.

ورجح البعض أنه من المحتمل أن الشركة المسؤولة عن خدمات المبنى اختبار شبكة أنابيب المياه المستخدمة، أو أن مسؤولو المبنى قد استغلوا وقت الصباح الباكر من أجل تخفيف الضغط عن أنابيب المياه، قبل فصل الشتاء، والذي يجمد الماء في الأنابيب أحيانًا.