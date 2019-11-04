117 ألف دولار غرامة على الهلال والنصر

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغريم ناديي الهلال والنصر؛ لاستخدام جمهور الناديين للألعاب النارية خلال مباريات دوري أبطال آسيا.

وفرض الاتحاد غرامة مالية قدرها 117 ألف دولار أمريكي، إذ تم تغريم الهلال 65 ألف دولار لاستخدام جماهيره للألعاب النارية في مباراة الأهلي، بينما تم تغريم النصر 52 ألف دولار لاستخدام جماهيره للألعاب النارية في مباراة السد.

ومن جانبه، أكد القانوني أحمد الأمير على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن نادي الاتحاد أصبح مهددًا بالتعرض لعقوبة مشددة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال «قد يُصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبة مشددة على نادي الاتحاد بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية في مباراة الهلال ضمن لقاءات دور الثمانية في دوري أبطال آسيا العام الجاري».

وودع نادي الاتحاد دوري أبطال آسيا من دور الثمانية بعد الخسارة بنتيجة 3-1 أمام نادي الهلال في مجموع المباراتين، إذ انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وانتهى لقاء العودة بفوز الهلال في الرياض بثلاثية مقابل هدف.