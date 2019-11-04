أفيخاي أدرعي يتغزل بالفنانة إليسا.. ورد فعل صادم للأخيرة

بيروت(صدى):

هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ، ووصفته بالوقح ، بعد مغازلتها بتغريدة بمناسبة عيد ميلادها ووصفها بملكة الأحساس.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد نشر عبر حسابه مقطع مصور لجندي إسرائيلي بالزي العسكري، وهو يعزف على أنغام أغنية “بتمون” لإليسا، وذلك احتفالا بعيد ميلادها ، فيما وجه الجندي في لقطات أخرى، رسالة باللغة العربية، قائلا لها: “إليسا الغالية يا ملكة الإحساس، صحيح أن عيدك كان في السابع والعشرين من الشهر، وطبعا لا نستطيع أن نستغنى عن تهانينا لك وتابع قائلا: “هل تودين معرفة ما هي هديتنا؟.. تابعينا”.

ومن جانبها بادرت إليسا بالرد على “أدرعي” بوصفه بـ “المحتل والوقح”، كما أنها استمرت في حظرها له على موقع “تويتر”.