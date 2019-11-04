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  3. بالفيديو.. «ساحر» يصدم مذيع عربي على الهواء بسبب قدراته الخارقة

بالفيديو.. «ساحر» يصدم مذيع عربي على الهواء بسبب قدراته الخارقة

بالفيديو.. «ساحر» يصدم مذيع عربي على الهواء بسبب قدراته الخارقة
القاهرة(صدى):

استضاف الإعلامي المصري عمرو الليثي في برنامجه “ واحد من الناس ” الساحر عزام عزام، الذي فاجأ الأول بقدراته الخارقة.

وطلب ” عزام ” من الليثي أن يفتح هاتفه المحمول، ويفتح أي دردشة “ شات ” مع شخص من العاملين بالقناة دون الإفصاح عن اسم هذا الشخص.

وفاجأ ” عزامي ” عمرو الليثي بأن الـ ” شات ” الذي فتحه مسجل على هاتفه باسم محمد جاوزي النهار، ثم وضع الساحر قليلا من الشاي المجفف على ورقة بيضاء وحولها إلى اسم محمد جازوي النهار.

وانفعل ” الليثي ” على الهواء وطلب إيقاف التصوير قائلآ: ” ثانية واحدة.. وقف التصوير.. لا لا، متقوليش خفة يد ده انت مجهز اسمه.. اللي بيحصل دلوقتي مفيهوش أي منطق ” .

ورد عليه ” عزام ” قائلآ: “ ده اسمه خفة يد وذكاء ” .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 44 دقيقة

لا يضحكو علاكم السحره اقذر و أوسخ وأفقر وأدنى خلق الله…
هذا اكشن كشري عشان القدع والساحر يشتهرو و يإبو عالدنيا ويأشطو المغفلين فلوس

[ عدد التعليقات: 86257 ] نشر منذ 40 دقيقة

الله يكفينا شر السحرة والساحرين واعوانهم الشياطين .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 38 دقيقة

المذيع خائف على أسراره..ان تظهر للعلن نتيجة اموال تدفع لهذا الساحر

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 36 دقيقة

ممكن تكون لعبه إعلامية بتفاق الطرفين لخداع الجمهور

من أجل كسب أعداد كبيرة من مشاهدين

كل شيء معقول في مصر

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