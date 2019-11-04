بالفيديو.. «ساحر» يصدم مذيع عربي على الهواء بسبب قدراته الخارقة

القاهرة(صدى):

استضاف الإعلامي المصري عمرو الليثي في برنامجه “ واحد من الناس ” الساحر عزام عزام، الذي فاجأ الأول بقدراته الخارقة.

وطلب ” عزام ” من الليثي أن يفتح هاتفه المحمول، ويفتح أي دردشة “ شات ” مع شخص من العاملين بالقناة دون الإفصاح عن اسم هذا الشخص.

وفاجأ ” عزامي ” عمرو الليثي بأن الـ ” شات ” الذي فتحه مسجل على هاتفه باسم محمد جاوزي النهار، ثم وضع الساحر قليلا من الشاي المجفف على ورقة بيضاء وحولها إلى اسم محمد جازوي النهار.

وانفعل ” الليثي ” على الهواء وطلب إيقاف التصوير قائلآ: ” ثانية واحدة.. وقف التصوير.. لا لا، متقوليش خفة يد ده انت مجهز اسمه.. اللي بيحصل دلوقتي مفيهوش أي منطق ” .

ورد عليه ” عزام ” قائلآ: “ ده اسمه خفة يد وذكاء ” .