بالفيديو.. «ساحر» يصدم مذيع عربي على الهواء بسبب قدراته الخارقة
استضاف الإعلامي المصري عمرو الليثي في برنامجه “ واحد من الناس ” الساحر عزام عزام، الذي فاجأ الأول بقدراته الخارقة.
وطلب ” عزام ” من الليثي أن يفتح هاتفه المحمول، ويفتح أي دردشة “ شات ” مع شخص من العاملين بالقناة دون الإفصاح عن اسم هذا الشخص.
وفاجأ ” عزامي ” عمرو الليثي بأن الـ ” شات ” الذي فتحه مسجل على هاتفه باسم محمد جاوزي النهار، ثم وضع الساحر قليلا من الشاي المجفف على ورقة بيضاء وحولها إلى اسم محمد جازوي النهار.
وانفعل ” الليثي ” على الهواء وطلب إيقاف التصوير قائلآ: ” ثانية واحدة.. وقف التصوير.. لا لا، متقوليش خفة يد ده انت مجهز اسمه.. اللي بيحصل دلوقتي مفيهوش أي منطق ” .
ورد عليه ” عزام ” قائلآ: “ ده اسمه خفة يد وذكاء ” .
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 44 دقيقة
لا يضحكو علاكم السحره اقذر و أوسخ وأفقر وأدنى خلق الله…
هذا اكشن كشري عشان القدع والساحر يشتهرو و يإبو عالدنيا ويأشطو المغفلين فلوس
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86257 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يكفينا شر السحرة والساحرين واعوانهم الشياطين .. آمين ,,
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 38 دقيقة
المذيع خائف على أسراره..ان تظهر للعلن نتيجة اموال تدفع لهذا الساحر
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 36 دقيقة
ممكن تكون لعبه إعلامية بتفاق الطرفين لخداع الجمهور
من أجل كسب أعداد كبيرة من مشاهدين
كل شيء معقول في مصر